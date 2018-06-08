Уволен редактор, разместивший в телепередаче фото пропавшего Максима Мархалюка

Компания ООО «Система» уволила редактора программы «Дела семейные», которая выходит на телеканале «Мир», допустившего профессиональную и этическую ошибку.

Об этом говорится в пресс-релизе МТРК «Мир».

Телекомпания получила ответ от ООО «Система», которая занимается производством программы «Дела семейные».

Производитель сожалеет и приносит извинения родным и близким пропавшего Максима Мархалюка и своим телезрителям.

«Из-за халатности редактора в программе «Дела семейные» была продемонстрирована фотография пропавшего без вести Максима Мархалюка из общедоступной поисковой системы. Редактор, допустивший профессиональную и этическую ошибку, уволен», – сказала исполнительный продюсер программы «Дела семейные» Е. Гойнинген-Гюне.

ООО «Система» обращает ваше внимание, что телекомпания «Мир» не является производителем программы и не несет ответственности за произошедшее.

В выпуске программы, вышедшем 6 июня, в результате ошибки была использована фотография Максима Мархалюка, пропавшего без вести 16 сентября 2017 года. По сюжету, в суде мужчина задавался вопросами, как его супруга получила повышение по работе и кто отец ребенка, после чего и была продемонстрирована фотография пропавшего мальчика.

Напомним, 10-летний житель деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября 2017 года.

Через 10 дней по факту его исчезновения следственные органы возбудили дело в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК. Мальчика объявили в международный розыск.

В самой масштабной за историю страны поисковой операции участвовали порядка двух тысяч человек.