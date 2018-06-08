Представитель НАТО: у Беларуси и России нет причин волноваться из-за учений альянса

У стран, не входящих в альянс, нет причин волноваться из-за учений НАТО. Об этом заявил представитель НАТО 8 июня на брифинге, отвечая на вопрос, стоит ли Беларуси и России также негативно реагировать на учения альянса, как некоторые страны НАТО реагировали на учения «Запад-2017».

«Я не могу комментировать реакцию отдельных членов НАТО, — сказал он. — Но хочу отметить, что мы всегда заранее публикуем информацию об учениях, она транспарентна. Заранее приглашаются наблюдатели».

Представитель НАТО также подчеркнул, что сценарии учений альянса «всегда являются вымышленными».