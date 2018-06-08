Представитель НАТО: у Беларуси и России нет причин волноваться из-за учений альянса

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У стран, не входящих в альянс, нет причин волноваться из-за учений НАТО. Об этом заявил представитель НАТО 8 июня на брифинге, отвечая на вопрос, стоит ли Беларуси и России также негативно реагировать на учения альянса, как некоторые страны НАТО реагировали на учения «Запад-2017».

«Я не могу комментировать реакцию отдельных членов НАТО, — сказал он. — Но хочу отметить, что мы всегда заранее публикуем информацию об учениях, она транспарентна. Заранее приглашаются наблюдатели».

Представитель НАТО также подчеркнул, что сценарии учений альянса «всегда являются вымышленными».

В настоящее время в Литве, Латвии, Эстонии и Польше проходят учения Baltops 2018. Они продлятся до 15 июня, пишет БелаПАН.

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Тэги: НАТО Запад-2017

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