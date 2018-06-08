Переговоры о российской военной базе в Беларуси не ведутся, — Суриков

Россия не ведет переговоров о создании в Беларуси своей военной базы, заявил на пресс-конференции 8 июня в Минске посол России в Беларуси Александр Суриков.

Фото Сергея Сацюка

«Я вас заверяю, что никаких переговоров ни о какой базе не ведется», – сказал дипломат, комментируя недавнее высказывание министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о том, что Беларусь может вернуться к вопросу о размещении на своей территории российской военной базы в случае наращивания у своих западных границ контингента НАТО.

«Мы внимательно посмотрели то, что сказал Владимир Владимирович Макей. Будет такой вопрос поставлен, если вдруг чего-то там в Польше или где, будем обсуждать. Этот вопрос требует обсуждения и принятия решения», — заявил Суриков.

1 июня в Брюсселе Владимир Макей заявил журналистам, что Беларусь не планирует разрешать России размещать ее войска на территории страны, однако может пересмотреть свою позицию, если, например, в Польше будет постоянно присутствовать американский контингент.

По словам Макея, Минск хочет снизить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой. Однако база США в Польше, сказал он, увеличит региональное «недоверие».

Отвечая на вопрос о том, может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии, Макей сказал: «Я думаю, будет некая реакция на это намерение разместить новую военную авиабазу».

«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы, потому что мы хотим способствовать безопасности в нашем регионе, и мы не хотим быть нарушителем спокойствия. Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи», — подчеркнул министр.