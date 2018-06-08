Экс-начальник охраны президента Украины: Януковича планировали расстрелять или сжечь живьем

По словам бывшего начальника штаба охраны президента Украины Владимира Павленко, Януковича планировали расстрелять и сжечь живьем.

Он рассказал, что представители партии «Свобода» хотели застрелить Януковича, а если бы не удалось — «забросать коктейлями Молотова кортеж и заживо сжечь».

Павленко не помнит, кто из сотрудников СБУ сообщил эту информацию, так как в службе охраны президента работали около тысячи человек.

Четвертого президента Украины обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями УК:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины);

ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны).

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.