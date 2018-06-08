Суриков: Россия поддерживает инициативу Беларуси по «Хельсинки — 2»

Россия считает Беларусь своим «стратегическим братским союзником» и суверенным государством, проводящим независимую внешнюю политику, заявил посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции 8 июня в Минске.

Фото Сергея Сацюка

Дипломат подчеркнул, что «вопреки некоторым досужим домыслам», Российская Федерация «одобряет признаки улучшения отношений наших белорусских друзей с западными партнерами».

Он отметил, что Беларусь и Россия традиционно тесно сотрудничают по внешнеполитической линии. По его словам, практически по всем актуальным проблемам мировой повестки дня «можно констатировать совпадение позиций, в том числе в ходе обсуждения на различных международных площадках, прежде всего ООН и ОБСЕ». Среди таких проблем Суриков назвал «вопросы разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, борьбу с попыткой героизации нацизма и фальсификации истории, защиту традиционных семейных ценностей, противодействие торговле людьми и незаконному распространению наркотиков».

«Работа идет системно в соответствии с регулярно обновляемыми планами и согласованными действиями в сфере внешней политики, которые ежегодно рассматриваются на совместных заседаниях коллегий МИД России и Беларуси. Многие вопросы удается согласовывать и в ходе регулярных межмидовских консультаций на уровне профильных подразделений МИДов, они тоже проходят в плановом порядке», — подчеркнул дипломат.

Посол также отметил, что в обстановке «усиления военной угрозы в регионе» и «наращивания у границ военного контингента НАТО» Россия очень ценит «выражаемые в унисон озабоченности Минска в том, что неправомерное нагнетание военной истерии может в конечном итоге привести к серьезным военно-политическим осложнениям».

По его словам, российское государство поддерживает инициативу руководства Беларуси, нацеленную на «разрядку ситуации, создание условий для серьезного диалога по проблемам безопасности и стабильности для всех европейцев, а также жителей других регионов мира».

«В том числе это касается инициирования процесса «Хельсинки-2». Главное в том, чтобы все предполагаемые участники дискуссии могли в ходе подготовительного этапа в принципиальном плане сойтись во мнениях по фундаментальным вопросам мировой повестки дня», — заявил Суриков.