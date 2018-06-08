На станции метро «Автозаводская» пройдут ремонтные работы — будут закрыты некоторые выходы

/ Общество
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В связи с ремонтом пригласительных площадок станции «Автозаводская» с 12 июня по 7 июля будут полностью закрыты некоторые выходы.

В метрополитене сообщили график и назвали какими именно выходами нельзя будет воспользоваться:

  • №1-2 (к дому №107 по Партизанскому проспекту) — 12-20 июня;
  • №1-1 (к дому № 109 по Партизанскому проспекту) — 21-28 июня;
  • №2-1 (к магазину «Виталюр», Партизанский проспект, 106) — 29 июня — 7 июля.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом с 30 мая по 30 июня будет закрыт выход к дому № 157 по проспекту Независимости и к ТЦ «Счастье» по направлению к МКАД на станции «Восток».

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Тэги: минское метро Город: Минск

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