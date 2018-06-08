Биржа: на торгах 8 июня российский рубль серьезно подешевел

8 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару, укрепился к евро и российскому рублю. Российская валюта подешевела более чем на три копейки.

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По итогам торгов курс евро снизился на 0,0024 пункта (0,10%) и составил 2,3552 белорусского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0071 пункта (0,36%) и составил 2,0016 белорусского рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0315 пункта (0,98%) и составил 3,1927 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В пятницу она дешевеет, фьючерсы на марку Brent снижаются до 76,5 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 0,8555 рубля и составил 62,668 рубля.