Беларусь и Россия обсудят интеграционные проекты в промышленности

В ближайшее время Россия и Беларусь обсудят интеграционные проекты в промышленности, сообщил 8 июня на пресс-конференции в Минске российский посол Александр Суриков.

Коллаж Naviny.by

По его словам, на ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства (ВГС) будут рассмотрены вопросы повышения эффективности Союзного государства, а также вопросы развития агропромышленного комплекса, промышленной интеграции. «Кооперация у нас более глубокая, но надо решить вопросы создания совместных предприятий, как устоять на своем евразийском рынке, на котором все большие ниши занимают китайские конкуренты. Устоять, расширить и выходить на мировые рынки», — сказал Суриков.

Накануне госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что заседание ВГС в Минске запланировано на 19 июня. На нем будет рассмотрено около 10 вопросов.

Суриков напомнил, что сейчас рассматривается вопрос создания «союзного трактора». Посол считает правильным реализацию этого проекта с целью объединения усилий и компетенций белорусских и российских производителей тракторов для занятия определенной ниши на мировом рынке.

По словам дипломата, перед ВГС эти интеграционные проекты будут рассмотрены 13 июня в Москве на заседании Совета министров Союзного государства. «Потом начнутся процессы оттачивания мнений и программ на уровне вице-премьеров Семашко и Козака и так далее», — отметил посол.

О том, что Беларусь предложила России четыре новых интеграционных проекта в сфере промышленности, сообщил журналистам вице-премьер Беларуси Владимир Семашко 23 февраля в Борисове (Минская область) перед коллегией Минпрома.

Он напомнил, что четыре года назад уже рассматривали пять интеграционных проектов. «К сожалению, не получилось», — сказал Семашко. По его словам, в прошлом году при решении нефтегазовых проблем президенты двух стран поручили вновь предложить по три новых интеграционных проекта с каждой стороны. «Российская сторона — то, что имеет отношение к нефтехимии, добыче нефти и газа», — сказал Семашко.

По его словам, Беларусь предложила четыре проекта, которые сейчас рассматриваются, хотя процесс переговоров замедлился. Одной из причин он назвал политическую кампанию в Российской Федерации по выборам президента. «Можно понять российскую сторону, все этим заняты и пока недосуг. Думаю, в марте-апреле мы возобновим эти переговоры», — сказал Семашко.

В числе проектов, которые предложила Беларусь, он назвал «МАЗ — ГАЗ», «Пеленг» — «Роскосмос», «Интеграл» — «Росэлектроника». «Четвертый проект — это, возможно, проект по «Гродно Азоту». Мы планируем построить практически новый завод, начали сами его строить, открыли кредитную линию, сейчас выбираем генподрядчика. Считаем, что российская сторона может участвовать и в этом проекте», — заявил Семашко.