Посол России Александр Суриков прокомментировал слухи о своей отставке

/ Экономика
Просмотров: 91 Комментариев: 0

Посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции 8 июня в Минске прокомментировал слухи о своей якобы скорой отставке.

«Интернет — хорошее дело, но сколько разных авторов в интернете, столько там и мнений. Я могу сказать, что я действительно работаю давно, 12 лет во главе дипломатического корпуса. Если президент решит, что моя деятельность должна быть [окончена], то — все. Только и всего», — цитирует дипломата агентство БелаПАН.

Информация о вероятной отставке Сурикова с должности посла в Беларуси появилась в начале текущей недели на российском информационном telegram-канале «Незыгарь».

Сообщалось, в частности, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск. По информации российского ресурса, преемником Сурикова должен стать Владислав Сурков, бывший вице-премьер и помощник президента России.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Суриков Владислав Сурков Александр Ткачев

Другие материалы на эту тему:

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

«Определенные элементы хотят занять место Беларуси на молочном рынке РФ»

«Определенные элементы хотят занять место Беларуси на молочном рынке РФ»

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Из Брестской крепости — на Москву

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Из Брестской крепости — на Москву

Лукашенко спорит за Победу с Москвой

Лукашенко спорит за Победу с Москвой

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте