Посол России Александр Суриков прокомментировал слухи о своей отставке

Посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции 8 июня в Минске прокомментировал слухи о своей якобы скорой отставке.

«Интернет — хорошее дело, но сколько разных авторов в интернете, столько там и мнений. Я могу сказать, что я действительно работаю давно, 12 лет во главе дипломатического корпуса. Если президент решит, что моя деятельность должна быть [окончена], то — все. Только и всего», — цитирует дипломата агентство БелаПАН .

Информация о вероятной отставке Сурикова с должности посла в Беларуси появилась в начале текущей недели на российском информационном telegram-канале «Незыгарь».

Сообщалось, в частности, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск. По информации российского ресурса, преемником Сурикова должен стать Владислав Сурков, бывший вице-премьер и помощник президента России.