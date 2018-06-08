Россию обвинили в гибели 44 человек при авиаударе в Сирии. Минобороны отрицает

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Наблюдатели из организаций «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights заявили, что вечером 7 июня российские самолеты нанесли авиаудар в районе сирийского населенного пункта Зардана в провинции Идлиб.

В результате бомбардировки по меньшей мере погибли 44 человека. Среди жертв, по сведениям правозащитников, 11 женщин и шестеро детей.

Более 60 человек получили ранения. Число погибших может возрасти, поскольку многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Министерство обороны РФ в свою очередь утверждает, что российские военные не наносили удара.

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Тэги: война в Сирии

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  • Надо же, наши оппы всё ещё верят "Белым каскам"...