Россию обвинили в гибели 44 человек при авиаударе в Сирии. Минобороны отрицает

Наблюдатели из организаций «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights заявили , что вечером 7 июня российские самолеты нанесли авиаудар в районе сирийского населенного пункта Зардана в провинции Идлиб.

В результате бомбардировки по меньшей мере погибли 44 человека. Среди жертв, по сведениям правозащитников, 11 женщин и шестеро детей.

Более 60 человек получили ранения. Число погибших может возрасти, поскольку многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Министерство обороны РФ в свою очередь утверждает, что российские военные не наносили удара.