Возле ресторана «Поедем поедим» задержали активиста Дениса Урбановича

/ Общество
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8 июня в Куропатах, где продолжается акция протеста против открытия развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», задержан Денис Урбанович. Об этом БелаПАН сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Вероятно, сотрудники комплекса указали, что Денис Урбанович наносил на ограду забора надпись «Кабак НКВД закрыт». Он может находиться в милиции Минского района, хотя по телефону мне это не подтвердили», — рассказал политик.

Как сообщил БелаПАН лидер молодежной общественной организации «Альтернатива» (зарегистрирована в Латвии) Олег Корбан, сейчас возле развлекательно комплекса находятся семь активистов.

После того, как протестующие перекрыли проезд легковой машины на территорию комплекса, прибыли два автомобиля ГАИ. Сотрудники милиции сначала предложили активистам освободить проезд, а затем, когда Нина Багинская отказалась это сделать, стали составлять на нее протокол за нахождение на проезжей части.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Бульбаш-холл Куропаты Персона: Денис Урбанович Павел Северинец Олег Корбан Нина Багинская Город: Минск

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