Приезд Путина в Могилев находится под вопросом

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Александру Лукашенко и Владимиру Путину вышлют приглашения на V Форум регионов Беларуси и России, который пройдет 26—28 сентября в Могилеве, но их участие пока под вопросом, сообщил на пресс-конференции 8 июня в Минске российский посол Александр Суриков.

Фото пресс-службы Кремля

«Организаторами форума являются верхняя палата парламента Российской Федерации и Совет Республики Беларуси, — напомнил дипломат. — Во всех форумах регионов России и Беларуси, проводившихся до этого, президенты принимали участие. По крайней мере, в прошлом году в Москве принимали точно, в Сочи — принимали, я помню. Приглашение будет послано, а вот как это впишется в повестку дня двух президентов, это надо у них спросить. Еще есть время».

В январе председатель Совета Республики Михаил Мясникович сообщил журналистам, что помимо Могилева мероприятия форума пройдут также в Горках и Шклове. Планируется провести серию мероприятий, в которых регионы примут участие на уровне областей, районов и городов.

По его словам, в рамках форума будет работать Совет делового сотрудничества. В нем планируют принять участие руководители предприятий двух стран, которые заинтересованы в усилении экономического взаимодействия, кооперации в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также реализации образовательных проектов. Ожидается, что по итогам форума будут подписаны контракты не менее чем на 400 млн долларов.

Во время форума также пройдет серия молодежных, спортивных и культурных мероприятий.

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Тэги: Беларусь-Россия Форум регионов Беларуси и России Персона: Александр Суриков Город: Могилев

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