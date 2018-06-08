Россия планирует принять активное участие в праздновании 75-й годовщины освобождения Минска, — Суриков

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Посольство Российской Федерации планирует принять активное участие в праздновании 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, которое пройдет в 2019 году, сообщил на пресс-конференции 8 июня в Минске посол России в Беларуси Александр Суриков.

Дипломат отметил, что в сфере культурного сотрудничества двух стран сейчас доминирует «тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне». «Эта тема прочно объединяет наши страны. Забота о ветеранах, патриотическая работа с молодежью, противодействие фальсификации истории — вот темы, которым уделяется самое пристальное внимание», — сказал он.

Суриков обратил внимание, что акции «Бессмертный полк», в том числе в рамках государственной акции «Беларусь помнит», в этом году «расширили свою географию и собрали большое количество участников». Он убежден, что такие мероприятия «закрепляют в сердцах граждан память о вечном подвиге наших отцов и дедов, который дал ныне живущим право на жизнь».

По мнению посла, большего внимания требуют «проблемы привлечения молодежи России и Беларуси к интеграционным процессам во всех сферах деятельности». «За этим, как мы понимаем, будущее», — подчеркнул дипломат.

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Тэги: Беларусь-Россия освобождение Минска Великая Отечественная война Персона: Александр Суриков

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