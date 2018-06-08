На оппозиционера Дениса Урбановича составили два протокола

Задержанного в Куропатах активиста отпустили и он вернулся к протестующим.

Урбанович протестовал против открытия в Куропатах развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим». Он был задержан после того, как нанес на ограду надпись «Кабак НКВД закрыт», передает БелаПАН .

По словам одного из лидеров оппозиции Павла Северинца, Урбанович провел около двух часов в Боровлянском отделе милиции Минского РУВД. В его отношении составили административные протоколы о мелком хулиганстве и о препятствии работе общественного заведения.

Выйдя из РУВД, активист вернулся в Куропаты и присоединился к протестующим.

Сам Павел Северинец и еще одна активистка Ольга Николайчик были задержаны 7 июня. После составления протоколов об административных правонарушениях их отпустили.

Протесты в связи с открытием развлекательного комплекса возле Куропат проходят с 31 мая.