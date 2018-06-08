На оппозиционера Дениса Урбановича составили два протокола

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Задержанного в Куропатах активиста отпустили и он вернулся к протестующим.

Урбанович протестовал против открытия в Куропатах развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим». Он был задержан после того, как нанес на ограду надпись «Кабак НКВД закрыт», передает БелаПАН.

По словам одного из лидеров оппозиции Павла Северинца, Урбанович провел около двух часов в Боровлянском отделе милиции Минского РУВД. В его отношении составили административные протоколы о мелком хулиганстве и о препятствии работе общественного заведения.

Выйдя из РУВД, активист вернулся в Куропаты и присоединился к протестующим.

Оппозиционерка укусила посетителя ресторана возле Куропат

Сам Павел Северинец и еще одна активистка Ольга Николайчик были задержаны 7 июня. После составления протоколов об административных правонарушениях их отпустили.

Протесты в связи с открытием развлекательного комплекса возле Куропат проходят с 31 мая.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: белорусская оппозиция Куропаты Персона: Денис Урбанович Город: Минск

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