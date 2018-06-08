Ушел из жизни белорусский литературовед Михась Мушинский

На 88-м году ушел из жизни известный белорусский литературовед, доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Михась Мушинский.

Он родился в 1931 году в деревне Мокрое Быховского района. С 1956 года работал в Институте языка и литературы НАН, в 1978 году защитил докторскую диссертацию. Исследовал творчество Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Горецкого, Михася Зарецкого, изучал критику и литературоведение ХХ века.