Ушел из жизни белорусский литературовед Михась Мушинский

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На 88-м году ушел из жизни известный белорусский литературовед, доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Михась Мушинский.

Он родился в 1931 году в деревне Мокрое Быховского района. С 1956 года работал в Институте языка и литературы НАН, в 1978 году защитил докторскую диссертацию. Исследовал творчество Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Горецкого, Михася Зарецкого, изучал критику и литературоведение ХХ века.

Михась Мушинский руководил подготовкой издания 13 многотомных сборников произведений Ивана Мележа, Змитрока Бядули, Максима Богдановича, сообщает Радыё Свабода.

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Тэги: литературовед белорусская литература Персона: Михась Мушинский

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