Россиянина не выпустили в Германию из минского аэропорта

Гражданина России задержали при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска Национального аэропорта «Минск» и не пропустили его на самолет «Минск — Франкфурт».

В фальшивом паспорте на имя гражданина Молдовы сотрудник пограничного контроля обнаружил признаки частичной подделки: страница с установочными данными выполнена с помощью принтера, сообщила пресс-служба ГПК.

Мужчина 1972 г.р. разыскивается правоохранительными органами России. Его поместили в изолятор ГУВД Мингорисполкома. Суд может вынести одно из следующих видов наказания: общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.