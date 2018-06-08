Россиянина не выпустили в Германию из минского аэропорта

/ Общество
Просмотров: 628 Комментариев: 0

Гражданина России задержали при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска Национального аэропорта «Минск» и не пропустили его на самолет «Минск — Франкфурт».

В фальшивом паспорте на имя гражданина Молдовы сотрудник пограничного контроля обнаружил признаки частичной подделки: страница с установочными данными выполнена с помощью  принтера, сообщила пресс-служба ГПК.

Мужчина 1972 г.р. разыскивается правоохранительными органами России. Его поместили в изолятор ГУВД Мингорисполкома. Суд может вынести одно из следующих видов наказания: общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Национальный аэропорт «Минск» Беларусь-Россия Россия-Германия Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Выбор Москвы не в пользу Лукашенко». Опять пугают?

«Выбор Москвы не в пользу Лукашенко». Опять пугают?

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Меркель против возврата к формату «большой восьмерки» с участием России

Меркель против возврата к формату «большой восьмерки» с участием России

«Определенные элементы хотят занять место Беларуси на молочном рынке РФ»

«Определенные элементы хотят занять место Беларуси на молочном рынке РФ»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте