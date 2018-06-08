Российские власти втихую приказали уничтожить данные узников ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении информации о репрессированных на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года.

Об этом директор музея Роман Романов сообщил советнику президента РФ Михаилу Федотову, попросив его разобраться в ситуации, сообщает Кommersant.ru .

О практике уничтожения карточек узнал один из партнеров музея, исследователь Сергей Прудовский. Этой весной он разыскивал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове. «Начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин сообщил, что есть межведомственный приказ под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года. Этот приказ подписан совместно МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой. Срок хранения карточек на осужденных — до достижения ими 80-летнего возраста», — сказал Прудовский.

Это не единственный пример уничтожения материалов. В 2014 году жительница Московской области Нина Трушина пыталась найти информацию о своем родственнике, осужденном в 1939 году, и получила ответ из УМВД по Магаданской области о том, что учетная карточка отложена на уничтожение на основании служебного приказа. Тогда госпожа Трушина подала иск в Верховный суд РФ, указав, что приказ, затрагивающий ее права, засекречен и официально не опубликован, что противоречит Конституции. Однако ВС оставил иск без удовлетворения, указав, что приказ содержит служебную информацию. Госпожа Трушина обратилась в Конституционный суд РФ, но он отказал в принятии иска, пояснив, что полиция хранит и уничтожает данные на основании законов.

Количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937–1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества «Мемориал», общее число репрессированных может достигать 12 млн.