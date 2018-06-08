Елизавета II перенесла операцию

Королеве Британии сделали операцию по удалению катаракты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

«Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце», — заявил представитель дворца.

Операция была проведена в частной лондонской больнице имени Эдварда VII. При этом королева не отменила своего участия ни в одном из запланированных мероприятий. Теперь она появлятся на публике в темных очках.

В 2016 году, после того, как скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета II стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.