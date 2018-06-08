Елизавета II перенесла операцию

/ Мир
Просмотров: 379 Комментариев: 0

Королеве Британии сделали операцию по удалению катаракты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

«Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце», — заявил представитель дворца.

Операция была проведена в частной лондонской больнице имени Эдварда VII. При этом королева не отменила своего участия ни в одном из запланированных мероприятий. Теперь она появлятся на публике в темных очках.

В 2016 году, после того, как скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета II стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 4 ( голосов: 1 )
Тэги: королева Великобритании катаракта Персона: Елизавета II Город: Лондон

Другие материалы на эту тему:

Королева Великобритании в восьмой раз стала бабушкой

Королева Великобритании в восьмой раз стала бабушкой

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте