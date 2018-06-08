В чернобыльской зоне ликвидировали очередной пожар

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Вечером 8 июня спасатели ликвидировали возгорание сухой лесной подстилки и травяного настила в селе Копачи чернобыльской зоны на площади около гектара.

Пожар ликвидировали за 3,5 часа, сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

 

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины отметила, что радиационный фон на площадке ЧАЭС остается без изменений.

С 5 по 7 мая в этом же районе продолжалась ликвидация лесного пожара, который охватил около 12 гектаров.

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Тэги: пожар в чернобыльской зоне лесной пожар Беларусь-Украина Город: Чернобыль

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