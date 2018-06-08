На хозяйку 86-ти котов составили протокол

В милиции посчитали, что она нарушила правила содержания домашних животных.

Административный протокол составил участковый инспектор милиции ГОМ-2 Фрунзенского РУВД, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Коллективное обращение от жильцов минского жилого дома в Сухарево поступило во Фрунзенское РУВД в мае. Они пожаловались на соседку, которая содержит в своей квартире под сотню котов.

Специалисты «Фауны города», которые участвовали в спасении котов, пережили шок. Люди выбегали из однокомнатной квартиры, их рвало, потому что запах аммиака был нестерпимым, проникал в коридор через металлическую дверь. А в самом помещении, похоже, никогда не убирали: на полу квартиры был слой фекалий.