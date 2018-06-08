В Турции погибли российские туристы

Один россиянин погиб в Кемере, другой — в Аланье.

Первый инцидент произошел в Кемере 7 июня. Мужчина приехал на курорт с супругой, но умер в больнице после того, как ударился головой в номере отеля. Его тело отправили на судмедэкспертизу в Стамбул, передает Cukurova Expres .

Другой россиянин погиб 8 июня. Он купался в море и начал тонуть. Спасатели вытащили его из воды и госпитализировали. Как и в первом случае, медики не смогли спасти жизнь туристу. Его тело доставили в местный Институт судебно-медицинской экспертизы.