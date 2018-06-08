Порошенко пообещал студентам вернуть сепаратистский Донбасс Украине

Президент Украины доволен реорганизацией АТО в ООС.

Операция объединенных сил значительно эффективнее проводившейся ранее Антитеррористической операции, заявил Порошенко на встрече со студентами в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, передает Кorrespondent.net .

«Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО? Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе», — сказал он.

Операция объединенных сил началась на Донбассе 30 апреля. Она предоставляет военнослужащим больше прав.