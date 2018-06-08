Порошенко пообещал студентам вернуть сепаратистский Донбасс Украине

/ Мир
Просмотров: 179 Комментариев: 1

Президент Украины доволен реорганизацией АТО в ООС.

Операция объединенных сил значительно эффективнее проводившейся ранее Антитеррористической операции, заявил Порошенко на встрече со студентами в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, передает Кorrespondent.net.

Порошенко объявил о начале военной операции против агрессии России на Донбассе

«Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО? Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе», — сказал он.

Операция объединенных сил началась на Донбассе 30 апреля. Она предоставляет военнослужащим больше прав.

Сюжет: Война в Украине

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: война на Донбассе зона АТО ООС Украина-Россия ДНР ЛНР Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

Киев: Кремль продолжает подготовку к полномасштабной войне

Киев: Кремль продолжает подготовку к полномасштабной войне

Имеющий немецкое гражданство племянник Киселева воевал на Донбассе

Имеющий немецкое гражданство племянник Киселева воевал на Донбассе

Войска ДНР приведены в боевую готовность?

Войска ДНР приведены в боевую готовность?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте
  • Мы все помним как он обежал АТО закончить за несколько дней, максимум недель. После этих слов он убил в АТО не менее десятка тысяч украинцев.
  • Мы все помним как он обежал АТО закончить за несколько дней, максимум недель. После этих слов он убил в АТО не менее десятка тысяч украинцев.