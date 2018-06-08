Роскомнадзор разблокировал восемь миллионов IP-адресов

Российский надзорный орган убрал из реестра запрещенных сайтов 8 млн IP-адресов, доступ к которым был ограничен при попытке заблокировать Telegram.

«Разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России. Разблокированы часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS», — передает РБК сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

В конце апреля Роскомнадзор разблокировал 3 млн IP-адресов — две подсети Amazon и одну OVH SAS. IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, остаются заблокированными.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать в России работу мессенджера Telegram из-за отказа руководства компании передать ФСБ ключи от шифрования переписки пользователей. В ходе блокировки начались сбои в работе не связанных с Telegram сервисов.