Евросоюз отверг возвращение России в «Большую восьмерку»

Такое предложение накануне высказал Дональд Трамп. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«О спекуляциях о G6+1, G7−1 или G7+1. Оставим формат G7 таким, какой он есть. Это счастливое число, по меньшей мере в нашей культуре», — подчеркнул глава Совета ЕС Дональд Туск, сообщает DW.de .

Польский политик уточнил, что Россия уже «продемонстрировала свою незаинтересованность» в формате «восьмерки».

Туск обвинил Трампа в том, что тот ставит под вопрос основанный на правилах международный миропорядок: «Больше всего меня беспокоит тот факт, что основанный на правилах миропорядок ставится под вопрос, как это ни странно, не обычными подозреваемыми, а его важнейшим архитектором и гарантом — Соединенными Штатами».

Ранее Трамп выразил мнение, что Россия должна вновь вступить в «Большую восьмерку». «Почему встреча проводится без участия России? Она должна сидеть за столом переговоров», — заявил Трамп перед вылетом на саммит G7.