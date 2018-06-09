Белорусы с начала года сдали в банки более 3,1 млрд долларов

Итоги мая 2018 года на валютном рынке Беларуси подтвердили тенденцию, которая сохраняется уже 28 месяцев — население остается чистым продавцом иностранной валюты.

Так, за первые пять месяцев года белорусы продали банкам наличной инвалюты на 3 млрд 103,8 млн долларов в эквиваленте, а купило — 2 млрд 239,9 млн долларов. Таким образом, чистая продажа наличной иностранной валюты физлицами составила 863,9 млн долларов.

При этом за май чистая продажа валюты населением выросла почти на 235 млн долларов.

С учетом безналичной валюты чистая продажа валюты населением была несколько меньше — 657,8 млн долларов в эквиваленте. В январе-мае физические лица продали наличной и безналичной валюты на 3 млрд 707,3 млн долларов в эквиваленте, купили — 3 млрд 49,5 млн долларов.

Население выступает чистым продавцом иностранной валюты с начала 2016 года. Экономисты Нацбанка объясняют это тем, что за счет ранее накопленных сбережений люди стремятся поддерживать потребление на более высоком уровне, чем можно рассчитывать с учетом текущих доходов.

За 2017 год население продало банкам наличной инвалюты на 7 млрд 210 млн долларов в эквиваленте, а купило в банковских учреждениях — 4 млрд 989 млн долларов. Таким образом, в прошлом году чистая продажа наличной иностранной валюты физическими лицами составила 2 млрд 220 млн долларов.

За 2016 год население продало наличной инвалюты на 2,4 млрд больше, чем купило.

1 июня 2017 года было отменено требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Решение о либерализации валютного режима было принято по инициативе Нацбанка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке.

Напомним, на последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже были установлены следующие курсы основных иностранных валют: