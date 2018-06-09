«Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» победой в гостях в четвертой встречи финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации над «Кливленд Кавальерс» обеспечил себе очередной, шестой по счету чемпионский титул.

Хозяева паркета уступили — 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22).

Настоящим злым гением для «Кливленда» стал защитник гостей Стивен Карри, на счету которого 37 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Интересно, что эта третья виктория «Голден Стэйт» за последние четыре сезона (2014/15, 2016/17, 2017/18).