Надаль в 11-й раз сыграет в финале «Ролан Гаррос»

Лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль в поединке за выход в финал Открытого чемпионата Франции победил представителя Аргентины Хуана Мартина Дель Потро.

Виктория досталась Надалю достаточно легко – 6:4, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. За это время испанец взял пять подач соперника, отдав всего три свои.

В главном матче второго в сезоне турнира из серии «Большого шлема» он сразится с австрийцем Домиником Тимом (8-я ракетка мира).

Это будет 11-й финал для Надаля на кортах Парижского теннисного клуба «Ролан Гаррос». Всего во Франции он десять раз праздновал победу (2005-08, 2010-14, 2017).

