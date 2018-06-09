Надаль в 11-й раз сыграет в финале «Ролан Гаррос»

/ Спорт
Просмотров: 19 Комментариев: 0

Лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль в поединке за выход в финал Открытого чемпионата Франции победил представителя Аргентины Хуана Мартина Дель Потро.

Виктория досталась Надалю достаточно легко – 6:4, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. За это время испанец взял пять подач соперника, отдав всего три свои.

В главном матче второго в сезоне турнира из серии «Большого шлема» он сразится с австрийцем Домиником Тимом (8-я ракетка мира).

Это будет 11-й финал для Надаля на кортах Парижского теннисного клуба «Ролан Гаррос». Всего во Франции он десять раз праздновал победу (2005-08, 2010-14, 2017).
 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Ролан Гаррос Персона: Рафаэль Надаль Хуан Мартин Дель Потро Доминик Тим Город: Париж

Другие материалы на эту тему:

20-летняя Елена Остапенко из Латвии выиграла «Ролан Гаррос»

20-летняя Елена Остапенко из Латвии выиграла «Ролан Гаррос»

Азаренко оштрафовали за «полную хрень»

Азаренко оштрафовали за «полную хрень»

Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос» второй раз за три года

Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос» второй раз за три года

Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос» второй раз за три года

Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос» второй раз за три года

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте