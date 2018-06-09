На Урале 33 ребенка попали из детского лагеря в больницу

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Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту массового отравления детей детского лагеря «Сосновый бор».

Фото pixabay.com

33 ребенка были госпитализированы в городе Кушва с признаками кишечной инфекции – у всех детей одинаковые симптомы (боль в животе, рвота, недомогание).

На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В пятницу сообщалось, что милицией Минской области проводятся рейды по детским лагерям столичного региона, в ходе которых фиксируются случаи воровства продуктов.

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Тэги: кишечная инфекция детский лагерь Город: Екатеринбург

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