На Урале 33 ребенка попали из детского лагеря в больницу

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту массового отравления детей детского лагеря «Сосновый бор».

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33 ребенка были госпитализированы в городе Кушва с признаками кишечной инфекции – у всех детей одинаковые симптомы (боль в животе, рвота, недомогание).

На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В пятницу сообщалось, что милицией Минской области проводятся рейды по детским лагерям столичного региона, в ходе которых фиксируются случаи воровства продуктов.