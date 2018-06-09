В субботу в Беларуси воздух прогреется до +28°С

/ Общество
Просмотров: 81 Комментариев: 0

В субботу, девятого июня, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По данным Белгидромета, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилевской области небольшие кратковременные дожди.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в утренние часы понизится до +8..+14°С, по северо-востоку +3..+7°С; во второй половине дня повысится до 18..+24°С, в юго-западных районах +25..+28°С.

Атмосферное давление днем существенно не изменится.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

Лето-2018. Сюрпризов не будет

Лето-2018. Сюрпризов не будет

Апрель на пороге. А Минск опять засыпало снегом

Апрель на пороге. А Минск опять засыпало снегом

Чего ждать в новогоднюю ночь — снега или дождя?

Чего ждать в новогоднюю ночь — снега или дождя?

Самая холодная зима столетия отменяется?

Самая холодная зима столетия отменяется?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте