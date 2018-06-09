В субботу в Беларуси воздух прогреется до +28°С

В субботу, девятого июня, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

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По данным Белгидромета, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилевской области небольшие кратковременные дожди.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в утренние часы понизится до +8..+14°С, по северо-востоку +3..+7°С; во второй половине дня повысится до 18..+24°С, в юго-западных районах +25..+28°С.

Атмосферное давление днем существенно не изменится.