За пять месяцев на дорогах Беларуси погибли 10 велосипедистов

По информации Госавтоинспекции за пять месяцев этого года на дорогах Беларуси было совершено 59 наездов на велосипедистов.

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Как отмечается, 26 дорожно-транспортных происшествий произошло по вине самих велосипедистов (10 человек погибли и 17 получили травмы).

В ГАИ напоминают, что велосипедисты «обязаны в разы быть внимательнее и осторожнее других участников дорожного движения».

Только недавно сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в Столбцах пострадал девятилетний велосипедист, нарушивший ПДД, а в Боровлянах неустановленный водитель на «Мерседесе» совершил наезд на 15-летнего велосипедиста. Последнему были причинены телесные повреждения..