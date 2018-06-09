Лукашенко пожелал Елизавете II хорошего здоровья

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Александр Лукашенко направил королеве Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II поздравительное послание в связи с национальным праздником — Днем рождения Королевы.

В этот день, который глава государства назвал знаменательным для британцев, он выразил королеве «сердечные пожелания хорошего здоровья и плодотворной деятельности».

Народу Соединенного королевства Лукашенко пожелал «мира и процветания».

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Взошла на престол 6 февраля 1952 года.

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены 27 января 1992 года. 14 июня 1996 года Великобритания одной из первых в Евросоюзе ратифицировала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС.

Товарооборот между Беларусью и Великобританией в 2017 году составил 2 656,6 млн долларов (белорусский экспорт составил 2 407,3 млн, импорт — 249,3 млн).

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Тэги: Беларусь-Великобритания Персона: Александр Лукашенко Елизавета II

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