Лукашенко сделал Монголии несколько заманчивых предложений

Александр Лукашенко на прошедшей встрече с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой сделал коллеге несколько предложений по расширению двустороннего сотрудничества.

Лидер Монголии сообщил, что его страна заинтересована в создании молочного производства по белорусским технологиям.

Лукашенко заметил, что если удастся договориться, то белорусская сторона готова создать в Монголии кластер по производству и переработке молока.

Также он предложил продемонстрировать продукцию машиностроения и, если будет нужно, создать в Монголии СП по производству автомобильной и сельскохозяйственной техники, пишет БЕЛТА .

Лукашенко подчеркнул важность сегодняшних переговоров для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Напомним, официальный белорусский лидер находится в эти дни в Китае, где проходит саммит лидеров государств Шанхайской организации сотрудничества.