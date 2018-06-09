Лукашенко сделал Монголии несколько заманчивых предложений
Александр Лукашенко на прошедшей встрече с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой сделал коллеге несколько предложений по расширению двустороннего сотрудничества.
Лидер Монголии сообщил, что его страна заинтересована в создании молочного производства по белорусским технологиям.
Лукашенко заметил, что если удастся договориться, то белорусская сторона готова создать в Монголии кластер по производству и переработке молока.
Также он предложил продемонстрировать продукцию машиностроения и, если будет нужно, создать в Монголии СП по производству автомобильной и сельскохозяйственной техники, пишет
Лукашенко подчеркнул важность сегодняшних переговоров для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Напомним, официальный белорусский лидер находится в эти дни в Китае, где проходит саммит лидеров государств Шанхайской организации сотрудничества.
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