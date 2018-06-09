Умер актер театра и кино Игорь Охлупин

В Москве на 80-м году ушел из жизни известный советский киноактер, ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин.

Фото с сайта Kino-teatr.ru

Как сообщили в театре, он умер в одной из столичных больниц после непродолжительной болезни.

Игорь Охлупин родился в сентябре 1938 года. В 1960-м он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Маяковского, которому отдал более 50 лет жизни.

В фильмографии актера такие картины, как «Алешкина любовь», «Тучи над Борском», «В трудный час», «Обелиск».

Звездным часом стала роль одного из главных персонажей, Филиппа Соломина, в «Сибириаде» Андрея Кончаловского.

Вчера стало известно о смерти актера Игоря Ляха, сыгравшего Леньку в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби».