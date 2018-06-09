В МИД назвали абсурдными обвинения США в адрес Беларуси

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Американские власти в некоторых вопросах пока не способны пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси. Так во внешнеполитическом ведомстве Беларуси прокомментировали продление санкций США в отношении Беларуси.

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства, сообщила пресс-служба Белого дома.

Санкции были введены после президентских выборов в Беларуси в марте 2006 года. Указывается, что решение было принято в связи с тем, что действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы и институты в стране.

Также власти США полагают, что действия указанных в санкционном списке лиц были связаны с нарушениями прав человека, включая «политические репрессии, задержания и исчезновения людей», и с коррупцией.

Согласно действующему американскому законодательству, санкции продлеваются при сохранении «угрозы национальной безопасности и внешней политике США».

Как отметил БЕЛТА замруководителя управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк, двусторонние отношения с 2006 года существенно продвинулись вперед, но в некоторых вопросах американская администрация пока не способна «пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси».

Он назвал «абсурдными» утверждение о том, что Беларусь, прилагающая усилия для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для других стран какую-нибудь угрозу.

Официальный Минск полагает, что принятое Дональдом Трампом решение не отвечает реальному положению дел в отношениях Беларуси и США.

Представитель МИД подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в продолжении конструктивного взаимодействия с американцами.

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Тэги: Беларусь-США МИД Беларуси Персона: Андрей Шупляк

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  • Значит Белоруссии нужно ввести санкции против Трампа и США в целом.