В Беларуси могут изменить систему оплаты больничных

В Беларуси рассматривается вопрос изменения системы оплаты больничных листов.

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Так, в частности, в ходе заседания научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития, который действует при Совете Республики, прошло очередное обсуждение важных тем.

Поднимался и вопрос изменения системы оплаты больничных. К примеру, одно из предложений заключается в том, чтобы наниматель не оплачивал первые три дня болезни, а только с четвертого.

Специалисты говорят, что вопрос требует более детальной проработки, а поэтому говорить о времени, когда может измениться система, пока не приходится.