На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти 190 тыс. долларов

Опубликованы результаты тендера на поставки мягкой мебели (диванов) для VIP-помещения на Западной трибуне (АИ2, АИ3) на реконструированном минском стадионе «Динамо».

Фото: minsk2019.by

Как указано на icetrade.by , один комплект диванов производства «Бобруйскмебель» обойдется арене в 372 839 рублей 78 копеек (почти 190 тыс. долларов).

Вчера сообщалось, что в Минске приступают к подготовке территорий под строительство национального футбольного стадиона на улице Ванеева и бассейна международного стандарта на улице Кальварийской. Соответствующий указ № 224 подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.