Компания Олексина стала национальным гарантом уплаты таможенных платежей

«Белнефтегаз» стал национальным гарантом обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Такое решение приняло правительство Беларуси 7 июня 2018 года. Документ опубликован на сайте Национального центра правовой информации и вступает в силу после его официального опубликования.

По указу от 17 июля 2015 года «О национальном гаранте обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов» национальным гарантом может быть признан поручитель, если он, помимо прочего, владеет контрольным пакетом акций банка, включенного в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей.

В марте 2015 года Алексей и Инна Олексины приобрели 100% акций холдинговой компании MTB Investments (Кипр), которой принадлежало 98,97% акций «МТБанка». Покупка осуществлялась через две подконтрольные белорусские компании — ОДО «Белнефтегаз» и СЗАО «Энерго-Оил». В итоге «Белнефтегаз» стал прямым акционером банка (в размере 51% акций), а MTB Investments осталось владельцем 48%.