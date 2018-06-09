Улюкаева упрятали в образцово-показательную колонию

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима №1 в Твери.

Фото из архива пресс-службы Кремля

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, эта колония была создана в 1937 году и сегодня является образцово-показательной.

Это так называемая «красная» колония, где нет воровских порядков.

15 декабря 2017 года судья Замоскворецкого суда столицы Лариса Семенова приговорила бывшего высокопоставленного чиновника к восьми годам колонии строгого режима.

Ему также назначен штраф в размере взятки — 130 миллионов рублей (размер взятки — 2 миллиона долларов). Помимо этого Улюкаеву на восемь лет запретили занимать руководящие должности.

В четверг, 12 апреля, Мосгорсуд оставил в силе наказание в виде восьмилетнего срока в колонии и штрафа размером 130 миллионов рублей. Однако из резолютивной части приговора указание на запрет занимать должности на госслужбе было удалено.