Улюкаева упрятали в образцово-показательную колонию

/ Мир
Просмотров: 91 Комментариев: 0

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима №1 в Твери.

Фото из архива пресс-службы Кремля

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, эта колония была создана в 1937 году и сегодня является образцово-показательной.

Это так называемая «красная» колония, где нет воровских порядков.

СК РФ сообщил о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева

15 декабря 2017 года судья Замоскворецкого суда столицы Лариса Семенова приговорила бывшего высокопоставленного чиновника к восьми годам колонии строгого режима.

Ему также назначен штраф в размере взятки — 130 миллионов рублей (размер взятки — 2 миллиона долларов). Помимо этого Улюкаеву на восемь лет запретили занимать руководящие должности.

В четверг, 12 апреля, Мосгорсуд оставил в силе наказание в виде восьмилетнего срока в колонии и штрафа размером 130 миллионов рублей. Однако из резолютивной части приговора указание на запрет занимать должности на госслужбе было удалено.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: ИК заключение Россия Персона: Алексей Улюкаев Город: Тверь

Другие материалы на эту тему:

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

День России отметили массовыми задержаниями

День России отметили массовыми задержаниями

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте