Пропавшую в Кировском районе девушку убили
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Стали известны некоторые подробности дела о пропавшей в Кировском районе 19-летней Анастасии Талыш.
Девушка пропала 29 мая — возвращаясь с учебы она вышла на остановке «д. Павловичи» и больше о ее судьбе ничего не было известно.
Тело девушки было обнаружено 6 июня недалеко от остановки.
Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства по ч. 2 ст. 139 УК.
Обсудим?