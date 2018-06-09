Пропавшую в Кировском районе девушку убили

Стали известны некоторые подробности дела о пропавшей в Кировском районе 19-летней Анастасии Талыш.

Девушка пропала 29 мая — возвращаясь с учебы она вышла на остановке «д. Павловичи» и больше о ее судьбе ничего не было известно.

Тело девушки было обнаружено 6 июня недалеко от остановки.

Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства по ч. 2 ст. 139 УК.