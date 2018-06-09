Finnair начала выполнять прямой рейс Хельсинки — Минск

Национальный аэропорт Минск и авиакомпания Finnair 9 июня открыли круглогодичный прямой рейс Хельсинки — Минск.



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Как сообщили в аэропорту, новое направление Finnair будет обслуживаться 100-местными самолетами Embraer-190 в двухклассной компоновке, «так что пассажиры, которые предпочитают путешествовать с повышенным комфортом, смогут оценить все преимущества сервиса бизнес-класса авиакомпании».

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Из Хельсинки самолеты будут отправляться в 9.45 с прибытием в национальный аэропорт Минск в 11.00, обратный рейс — в 11.45 с прибытием в 13.00 в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Общее время в пути составит 1 час 15 минут.

Как отмечают в аэропорту, расписание составлено максимально удобно не только для тех пассажиров, кто решил посетить Хельсинки, но прежде всего для тех, кто путешествует с Finnair дальше в Европу, Азию или Америку.

«Прямой рейс в Минск открывает перед жителями Беларуси широкие возможности для путешествий по всему миру, — отметил Юха Ярвинен, коммерческий директор Finnair. — Он соединяет столицу Беларуси через аэропорт Хельсинки-Вантаа со 100 с лишним городами Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, что будет способствовать росту как въездного, так и выездного туризма в стране».

Компания Finnair является единственным перевозчиком Скандинавии, который получил 4 звезды в рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax. Finnair также восемь раз подряд была признана лучшей авиакомпанией Северной Европы на церемонии World Airline Awards.