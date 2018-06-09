Кровельщик из Беларуси разбился, упав в Питере с высоты

29-летний белорусский строитель получил тяжелые травмы, упав с высоты восьми метров на предприятии «Невская косметика».

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В настоящее время белорус находится в реанимации НИИ скорой помощи, за его жизнь борются врачи.

По словам его отца, мужчина производил демонтаж старого кровельного покрытия. Он работал в противоударной каске, в монтажном поясе, страховочный канат которого закрепил за деревянный брус ремонтируемого объекта.

Происшествие произошло, когда брус не выдержал веса тела и отломился.