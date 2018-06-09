Прокуратура вынесла предупреждение четырем противникам строительства аккумуляторного завода

Прокуратура Бреста вынесла официальное предупреждение четырем противникам строительства аккумуляторного завода.

Фото: brest.greenbelarus.info

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 7 июня шесть жителей Бреста и Брестского района подали в Брестский горисполком заявление. В нем они уведомили местную власть, что 10 июня на одной из площадок в центре города они намерены довести до жителей региона содержание ответа правительственной комиссии на коллективное обращение против строительства аккумуляторного завода, под которым подписались почти 37 тыс. жителей Бреста и Брестского района. Они считают, что завод угрожает их здоровью.

По словам правозащитника, 8 июня четырех из шести подавших в горисполком заявление об информировании вызвали в прокуратуру Бреста повестками. Из них следовало, что активистам необходимо явиться для дачи объяснений, связанных с нарушением законодательства о порядке проведения массовых мероприятий.

«В прокуратуре им вынесли официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях», посчитав информирование массовым мероприятием, что неправомерно, — сказал Кисляк. — Активистов общественной кампании против этого завода вяжут по рукам и ногам. Не дают собирать подписи, препятствуют информированию жителей Бреста о содержании ответа чиновников на коллективное обращение».

Правозащитник подчеркнул, что после проведения 29 апреля санкционированного властями митинга «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек, противники аккумуляторного завода подверглись запугиванию и репрессиям. «Власти бросили все силы, чтобы сбить общественную активность против этого завода», — заявил Кисляк.