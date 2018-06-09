Сборная Беларуси по футболу проиграла Финляндии 

Товарищеский матч сборных Финляндии и Беларуси по футболу в Тампере завершился со счетом 0:2.

Первый гол финны забили на 9-й минуте (Йере Уронен), второй - на 75-й (Моштаг Ягуби).

«Не удалась нам сегодня игра. Не удалась практически во всех компонентах: в обороне имели проблемы, имели проблемы в переходе в атаку и из атаки назад. Ну и в атаке создали не так много моментов. Здесь ситуация такая, что практически десять человек вышли новые, по сравнению с составом матча с Венгрией. Было желание посмотреть всех на этом сборе, кого пригласил. Определенный риск был, но, как говорится, зато получили ценную информацию, которая нам пригодится», — заявил главный тренер сборной Игорь Криушенко, передает БФФ.

Игра стала пятой в истории противостояний национальных сборных Беларуси и Финляндии. Белорусы ни разу не выигрывали у финнов. Сборная Беларуси завершила серию товарищеских матчей.

8 сентября белорусы на своем поле встретятся с Сан-Марино в новом турнире Лиги Наций.