Саммит G7 в Квебеке закончился скандалом

Все попытки решить разногласия между главой Белого дома Дональдом Трампом и другими членами «Большой семерки» провалились.

Фото с сайта cbc.ca

После завершения саммита президент США отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением, что стало первым подобным случаем в истории формата «Большой семерки».

По словам Трампа, на его позицию повлияло поведение канадского премьера Джастина Трюдо, который раскритиковал таможенные пошлины США на сталь и алюминий.

В своем микроблоге американский лидер написал, что канадский коллега во время саммита «выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что «пошлины США были довольно оскорбительными» и что ему «не сядут на голову». Очень нечестно и слабо!»