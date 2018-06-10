Саммит G7 в Квебеке закончился скандалом

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Все попытки решить разногласия между главой Белого дома Дональдом Трампом и другими членами «Большой семерки» провалились.

Фото с сайта cbc.ca

После завершения саммита президент США отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением, что стало первым подобным случаем в истории формата «Большой семерки».

По словам Трампа, на его позицию повлияло поведение канадского премьера Джастина Трюдо, который раскритиковал таможенные пошлины США на сталь и алюминий.

В своем микроблоге американский лидер написал, что канадский коллега во время саммита «выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что «пошлины США были довольно оскорбительными» и что ему «не сядут на голову». Очень нечестно и слабо!»

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Тэги: США G7 Персона: Дональд Трамп Джастин Трюдо Город: Квебек

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