Сегодня в Беларуси ожидается комфортная солнечная погода

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В воскресенье в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Фото pixabay.com

По прогнозам Белгидромета, ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется от +17°C по северо-востоку до +28°C по юго-западу страны.

В столице днем осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Столбик термометра в утренние часы поднимется до +12..+15°C, днем – до +21..+23°C. Вечером станет прохладнее до +16..+19°C.

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Тэги: прогноз погоды

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