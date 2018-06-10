Криушенко объяснил поражение от Финляндии

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По словам наставника национальной сборной Беларуси по футболу Игоря Криушенко, в товарищеском поединке с Финляндией его подопечным не удалась игра практически во всех компонентах.

«В обороне имели проблемы, имели проблемы в переходе в атаку и из атаки назад. Ну и в атаке создали не так много моментов», - отметил он.

Криушенко связывает это с тем, что на поле появились «практически десять новых человек по сравнению с составом на матч с Венгрией».

Несмотря на поражение, тренерский штаб получил пищу для размышлений, «которая нам пригодится».

Напомним, Беларусь выступала в следующем составе: Щербицкий, Веретило (Шитов, 46), Поляков (Павловец, 64), Гаврилович, Матвейчик (Володько, 46), Ковалев (Стасевич, 68), Бага, Карницкий (Кисляк, 79), Скавыш, Лаптев, Шикавка (Драгун, 46).

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Тэги: футбол-сборная Персона: Игорь Криушенко

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