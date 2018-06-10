Министр Заяц: в России выстраиваются очереди за белорусскими продуктами

Глава Минсельхозпрода Леонид Заяц считает, что Беларуси и России необходимо отказаться от создания искусственных барьеров на общем продовольственном рынке.

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Министр подчеркнул в эфире Белорусского телевидения, что эти препятствия «создаются на ровном месте» и «не делают чести тем, кто это делает».

Заяц считает, что союзники должны дополнять друг друга, и не вести торговые войны, а работать в кооперации.

Он уверен, что в Союзном государстве можно производить все необходимое для человека продовольствие.

По словам Зайца, россияне любят наши продукты, и когда в регионах проходят специализированные ярмарки, то «выстраиваются огромные очереди за белорусским продовольствием».

В субботу пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская и российская стороны подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции.