Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции трех белорусских заводов

Ограничения снимаются с трех белорусских предприятий на поставки молочной продукции в Россию наливом.

с 11 июня 2018 года ООО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод» и Волковысское ОАО «БЕЛЛАКТ» смогут продавать на российском рынке собственную продукцию без ограничений, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Запрет на белорусскую «молочку» Россия ввела 6 июня. Мера коснулась молока и иной молочной продукции, поставляемой наливом.

Вчера белорусская и российская стороны подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соглашение достигли Россельхознадзор и департамент ветпроднадзора Минсельхозпрода.

Комментируя конфликтную ситуацию, министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц заявил, что эти препятствия «создаются на ровном месте» и «не делают чести тем, кто это делает».