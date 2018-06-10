Три человека утонуло в Мостовском районе

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В месте впадения реки Щара в Неман вечером 9 июня утонуло три человека, сообщило Гродненское областное управление МЧС. Рядом находится деревня Новоселки Мостовского района.

Для поисковых работ задействованы силы и средства МЧС, ОСВОДа и РОВД.

С целью предупреждения случаев утопления необходимо соблюдать основные правила поведения на воде:

  • не заходить в воду, особенно в глубоких местах, не умея плавать;
  • купаться только в разрешенных, хорошо известных местах;
  • нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, стремнин, в судоходном фарватере, вблизи плавсредств, в местах скопления водорослей;
  • нельзя резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце, сразу после приема пищи, в состоянии утомления;
  • запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные с захватами;
  • запрещается оставлять детей на берегу водоема без присмотра взрослых;
  • не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере;
  • нельзя долго находиться в воде, особенно в холодной;
  • нельзя купаться в штормовую погоду и во время грозы.

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Тэги: утонул Город: Мосты

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