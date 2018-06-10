Три человека утонуло в Мостовском районе

В месте впадения реки Щара в Неман вечером 9 июня утонуло три человека, сообщило Гродненское областное управление МЧС. Рядом находится деревня Новоселки Мостовского района.

Для поисковых работ задействованы силы и средства МЧС, ОСВОДа и РОВД.

С целью предупреждения случаев утопления необходимо соблюдать основные правила поведения на воде: