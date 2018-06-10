Беларусь и КНР договорились о безвизовом режиме

Официальные Минск и Пекин договорились о введении для граждан двух стран безвизового режима.

Документ между государствами был подписан сегодня в Циндао после переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпином.

Теперь по подписанному соглашению граждане Беларуси и Китая смогут при посещении двух стран не открывать соответствующие визы. Причем, речь идет именно об обычных гражданах, обладателей обычных паспортов.

От нашей страны договор подписал глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Кроме этого, как отмечает пресс-служба главы государства, Беларусь и Китай подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах.