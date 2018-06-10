Беларусь и КНР договорились о безвизовом режиме

/ Политика
Просмотров: 217 Комментариев: 0

Официальные Минск и Пекин договорились о введении для граждан двух стран безвизового режима.

Документ между государствами был подписан сегодня в Циндао после переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпином.

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином похвалил Китай за порядок и дисциплину

Теперь по подписанному соглашению граждане Беларуси и Китая смогут при посещении двух стран не открывать соответствующие визы. Причем, речь идет именно об обычных гражданах, обладателей обычных паспортов.

От нашей страны договор подписал глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Кроме этого, как отмечает пресс-служба главы государства, Беларусь и Китай подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусь-Китай безвизовый режим Город: Циндао

Другие материалы на эту тему:

30 тысяч электромобилей Zotye соберут на заводе под Минском

30 тысяч электромобилей Zotye соберут на заводе под Минском

В многомиллионный аграрный проект под Минском войдут китайские гиганты

В многомиллионный аграрный проект под Минском войдут китайские гиганты

ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем

ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем

Завод китайских фейерверков под Могилевом строить пока не будут

Завод китайских фейерверков под Могилевом строить пока не будут

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте